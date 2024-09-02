غضب إسرائيلي من قرار بريطانيا بتعليق ترخيص الأسلحة

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علق وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على قرار بريطانيا بوقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل، قائلا إنه "يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خيبة أمله التي وصفها بـ"الشديدة" إزاء الإجراءات البريطانية بشأن تراخيص تصدير السلاح، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف أن الإجراءات البريطانية الأخيرة تأتي في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا على 7 جبهات مختلفة، بإشارة إلى غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق وسوريا وإيران.

من جهته، علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل قائلا إن القرار "يبعث رسالة ملتبسة لحماس وإيران".

وأعرب عن إحباط إسرائيل من سلسلة قرارات اتخذتها بريطانيا تجاه تل أبيب في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن رفضه تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش المتعلقة بدعم عنف المستوطنين والاستيطان.

وقال إن التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية مقلق جدا حيث تواجه المجتمعات عنف المستوطنين مع استمرار الاحتلال.