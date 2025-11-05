إسبانيا تراهن على الابتكار المصري في دعم ذوي القدرات البصرية

اختارت إسبانيا، أحد المشروعات التكنولوجية المصرية الناشئة للمشاركة في برنامج "Rising Up in Spain" لعام 2025، وهو برنامج دولي يهدف إلى دعم الشركات المبتكرة وتمكينها من التوسع داخل السوق الإسبانية.

يركز المشروع على تطوير حلول رقمية تتيح للأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية الوصول إلى المحتوى الرقمي والخدمات الإلكترونية بسهولة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور وتقديم وصف صوتي تفاعلي للمستخدمين، بما يعزز استقلاليتهم في التعليم والعمل. ويعتبر أول شركة مصرية تشارك في برنامج Rising Up in Spain .

ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه الإسباني نحو تعزيز إتاحة الوصول (Accessibility)، الذي يُعدّ جزءًا أصيلًا من الثقافة المجتمعية في إسبانيا منذ عقود، مدعومًا بسياسات شاملة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

ويُنتظر أن يتيح البرنامج للمبتكرين المصريين الاندماج في بيئة الأعمال الإسبانية والتواصل مع المستثمرين والموجهين، بما يعزز التعاون بين البلدين في مجال الابتكار والتكنولوجيا الداعمة لذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن برنامج "Rising Up in Spain" يهدف سنويا إلى دعم خمسين شركة أجنبية ناشئة تسعى إلى الانتقال إلى إسبانيا والتوسع فيها، وذلك عن طريق تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقا لمتطلبات كل شركة على حدة، ولا يتحدد طلب الالتحاق بهذا البرنامج بتاريخ معين، إذ يظلّ باب التقديم مفتوحًا حتى بلوغ خمسين طلبا. ويمكن لجميع الراغبين الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني Invest in Spain أو التواصل مع المكتب التجاري لسفارة إسبانيا بالقاهرة.