سي إن إن: فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية ورسالة غضب ضد ترامب

شهدت الانتخابات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة فوزا واسعا للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء، حيث صوت الأمريكيون من مختلف الشرائح للمرشحين الديمقراطيين في ما وصفته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأنه "استفتاء على أداء الرئيس دونالد ترامب بعد عام من ولايته الثانية.

ففي ولاية فيرجينيا، فازت النائبة السابقة أبيجيل سبانبرجر بأغلبية، محققة أفضل أداء ديمقراطي في تاريخ الولاية الحديث. وفي نيوجيرسي، تمكنت ميكي شيريل من كسر التحالف الجمهوري الذي حاول ترامب تعزيزه، بينما شهدت مدينة نيويورك فوز الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، في لحظة سياسية نادرة، بعد أن هزم الحاكم السابق أندرو كومو الذي خاض السباق كمستقل مدعوم من ترامب.

ورغم اختلاف البرامج الانتخابية، ركز معظم المرشحين على قضية غلاء المعيشة وانتقدوا بشدة سياسات الإدارة الحالية. وقالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز لشبكة سي إن إن: "الرسالة ليست فقط عن الديمقراطيين، بل عن أمريكا نفسها، فالناس غاضبون مما يرونه من هذه الإدارة".

** ممداني يهزم كومو مرة أخرى

ونال زهران ممداني اهتماما واسعا بسبب توجهه التقدمي وخطابه المعارض لسياسات ترامب وإسرائيل، وتركزت حملته على خفض تكاليف المعيشة، وهو ما ساعده على كسب تأييد الناخبين.

ويرى مراقبون أن نجاحه قد يجعل من نيويورك نموذجا يُحتذى به للمدن التي تواجه أزمة السكن، بينما قد يُستخدم فشله -إن حدث - كذخيرة ضد التقدميين في الانتخابات المقبلة عام 2028.

** التحول في الضواحي

في ولاية فيرجينيا، حققت أبيجيل سبانبرجر فوزا تاريخيا بعد حصولها على أكثر من 64% من الأصوات في مقاطعة لودون، متقدمة بفارق كبير عن نتائج الديمقراطيين السابقة.

ويُرجع محللون تفوقها جزئيا إلى استياء الموظفين الفيدراليين في ضواحي الولاية من سياسات ترامب الاقتصادية، التي أثرت سلبا على أوضاعهم المعيشية.

** حاجز يسقط في فيرجينيا

لم يكن فوز سبانبرجر مجرد إنجاز انتخابي، بل حدثا تاريخيا، إذ أصبحت أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية فيرجينيا. وفي خطابها أمام مؤيديها، قالت سبانبرجر إن زوجها أخبر أطفالهما: "أمكم ستصبح حاكمة فيرجينيا"، في مشهد احتفالي يعكس رمزية التغيير في الولاية الجنوبية.

** نيوجيرسي تكشف عن موجة رفض لترامب

أما في نيوجيرسي، فقد فازت ميكي شيريل على الجمهوري جاك تشيتاريلي الذي حاول إبعاد نفسه عن ترامب، لكن حملات الديمقراطيين ركزت على دعمه السابق للرئيس، ما جعل ارتباطه بترامب عبئا انتخابيا أضر بحظوظه، ورسخ صورة الرفض الشعبي المتزايد للجمهوريين في مناطق كانت تُعد متقلبة سياسيا.

** لحظة نيوسوم الكبرى في كاليفورنيا

في كاليفورنيا، وافق الناخبون على تعديل دستوري يمنح الديمقراطيين خمس دوائر انتخابية إضافية مضمونة. وقاد الحاكم جافن نيوسوم الحملة بنفسه، وجمع أكثر من 108 ملايين دولار دعما لمشروع "قانون منع التلاعب الانتخابي" المعروف بـ " Prop 50"

وأكد نيوسوم أن هذا القانون "سيمنح الديمقراطيين القدرة على كبح نفوذ ترامب سياسيا". ويرى مراقبون أن الخطوة عززت مكانة نيوسوم كقائد وطني بارز وطامح محتمل لانتخابات 2028.

** انتصارات ديمقراطية في المستويات الأدنى

لم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على السباقات الكبرى، إذ حققوا تقدما ملحوظا على المستويات المحلية والقضائية.

ففي بنسلفانيا، احتفظ قضاة المحكمة العليا الديمقراطيون بمقاعدهم، ما يضمن للحزب أغلبية في محكمة تلعب دورا محوريا في النزاعات الانتخابية.

كما عزز الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب المحلي في فيرجينيا، بينما رفض الناخبون في ولاية "مين" مقترحا جمهوريا يفرض إلزامية بطاقات الهوية عند التصويت.

** تداعيات سياسية أوسع

وتوضح شبكة سي إن إن، أن هذه النتائج تؤكد قدرة الديمقراطيين على استعادة التأييد الشعبي عبر التركيز على قضايا الاقتصاد وغلاء المعيشة بدل الصراعات الأيديولوجية.

وأن دعم ترامب بات عبئا انتخابيا على مرشحي الحزب الجمهوري. وأشارت الشبكة إلى أن هذه الانتخابات أظهرت تحولا واضحا في المزاج العام الأمريكي ضد سياسات الرئيس ترامب.

** مؤشرات على سباق 2028

يرى محللون أن هذه الانتخابات كانت مقدمة مبكرة لسباق الرئاسة عام 2028. فقد عزز جافن نيوسوم مكانته كأحد أبرز الطامحين للرئاسة من الجناح الغربي للحزب الديمقراطي.

بينما برز زهران ممداني كصوت تقدمي جديد من الجناح اليساري، وقدمت سبانبرجر وشيريل نموذجا معتدلا يسعى لتوحيد الحزب واستقطاب الناخبين المستقلين والجمهوريين غير الراضين عن ترامب.

في المقابل، يعاني الحزب الجمهوري من انقسامات متصاعدة بين مؤيدي ترامب والجناح المحافظ المعتدل الذي يرى أن ارتباط الحزب بالرئيس يضر بفرصه الانتخابية.

** التأثير التشريعي المتوقع

تتوقع شبكة سي إن إن، أن تمنح هذه النتائج الديمقراطيين زخما تشريعيا قويا في الكونجرس المقبل، بما يسمح لهم بدفع مشروعات القوانين المتعلقة بالإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبيئة.

كما أن السيطرة على محاكم الولايات، مثل المحكمة العليا في بنسلفانيا، تمنحهم نفوذا قانونيا مهما في مواجهة محاولات الجمهوريين لتقييد التصويت أو تعديل الدوائر الانتخابية لصالحهم.

** دلالات اجتماعية وثقافية

إلى جانب البعد السياسي، تعكس الانتخابات الأخيرة تحولات اجتماعية وثقافية أعمق في المجتمع الأمريكي، تمثلت في صعود وجوه شابة وتقدمية مثل زهران ممداني، ودخول النساء بقوة إلى المناصب التنفيذية، كما في حالة سبانبرجر.

إضافة إلى استمرار التحالف بين الأقليات العرقية – ذوي الأصول الإفريقية واللاتينيين والآسيويين - والديمقراطيين في مواجهة الخطاب الشعبوي اليميني.