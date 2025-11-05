اليسار الألماني: فوز زهران ممداني في نيويورك يمنحنا دفعة قوية قبل انتخابات برلين

رحب حزب اليسار المتطرف في ألمانيا بفوز زهران ممداني، في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، حيث أشار إلى أن ذلك يعزز فرصه في الحصول على المركز الأول في الانتخابات المقررة ببرلين العام المقبل.

وقال يان فان آكن، زعيم حزب اليسار، وهو حزب يساري متطرف كان قد شهد ارتفاعا ملحوظا في شعبيته خلال العام الماضي، إن "حملته الانتخابية تعد بمثابة نموذج لانتخابات العام المقبل في برلين".

وأضاف فان آكن: "فوز زهران ممداني يمنحنا زخما".

ومن المقرر أن يصير ممداني، ذي التوجه اليساري الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، بعد فوزه بأكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء.