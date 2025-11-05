منح الكاتبة الألمانية هيرتا مولر الفائزة بنوبل جائزة الثقافة الألمانية

من المقرر أن يتم منح الكاتبة الألمانية هيرتا مولر، الفائزة بجائزة نوبل في الأدب عام 2009، "جائزة الثقافة الألمانية"، لتكريمها عن إنجازاتها الأدبية على مدار حياتها، بحسب ما أعلنته لجنة التحكيم، اليوم الأربعاء.

وولدت مولر عام 1953، وحققت شهرة عالمية من خلال روايات لها مثل "ملاك الجوع"، وهي من مواليد رومانيا الشيوعية، وهاجرت إلى ألمانيا في عام 1987.

وتركز الكثير من أعمالها، التي تشمل أيضا الشعر والمقالات، على الرعب والاضطهاد في ظل النظام الموالي للسوفييت في رومانيا، ولا سيما قمع الأقلية الناطقة باللغة الألمانية، والتي كانت هي نفسها جزءا منها.

ومن جانبها، أشادت "مؤسسة الترويج الثقافي"، المانحة لجائزة الثقافة الألمانية، بمولر لشجاعتها الأدبية والتزامها الراسخ بالحرية.