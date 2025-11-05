أوغندا تبدأ دراسة إنشاء محطة طاقة بقوة 840 ميجاوات

قالت وزيرة الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا في مقطع مصور جاء ردا على أسئلة من أبوظبي، إن الحكومة بدأت في إجراء دراسات جدوي لمشروع محطة أياجو للطاقة الكهرومائية التي ستعمل بقوة 840 ميجاوات على نهر النيل شمالي أوغندا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن أياجو هي واحدة من ثلاث محطات طاقة كهرومائية مقترحة على طول نهر النيل، بما في ذلك كيبا بقدرة 400 ميجاوات وأريونج بقدرة 392 ميجاوات، التي تسعى أوغندا لجذب مستثمرين لإنشائها.

ويمكن للمطورين القيام بذلك بشكل مستقل أو بالشراكة مع الحكومة.

وتشمل حوافز الاستثمار إعفاءات ضريبية.

وتسعى أوغندا، التي تبلغ قدرتها الكهربائية التي تعمل بالفعل ما يزيد قليلا عن 2000 ميجاوات، إلى استثمارات في مصادر مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية لزيادة قدرتها إلى 52000 ميجاوات بحلول عام 2040 لدفع عجلة التصنيع، وفقا للحكومة.