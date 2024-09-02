فحص وعلاج 2000 حالة خلال قافلة طبية بإهناسيا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تأتي تلك القوافل ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

يأتي ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ إدارة القوافل، قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، بقرية ميانة مركز إهناسيا، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، عظام"، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 2001 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 225 تحليلا بمعمل الدم، و37 تحليلا بمعمل طفيليات، و5 أشعات عادية، واستصدار 15 قرارا على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، و44 أشعة موجات فوق صوتية.



كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ299 مواطنا.

يذكر أن مجموع الخدمات التي قدمتها القافلة للمواطنين 3990 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة، يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.