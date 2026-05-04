حرب إيران تشعل أسعار الوقود وتلقي بظلالها على مبيعات المطاعم الأمريكية

سجلت سلاسل مطاعم أمريكية، مثل وينجستوب ودومينوز، نموًا أقل من المتوقع في المبيعات في الربع السابق، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أجبر العملاء على تقليص الإنفاق على أمور أخرى.

وتظهر بيانات لمجموعة بورصات لندن أن الكثيرين يستبعدون أن يشعر المستهلكون بتحسن بهذا الشأن في وقت قريب، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وتوقع محللون أن تسجل سلاسل مطاعم أخرى أيضا انخفاضا في نمو المبيعات في ‌تقارير الأرباح القادمة، ومنها شيك شاك وجاك إن ذا بوكس.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير، إلى أسوأ اضطراب على الإطلاق في إمدادات النفط العالمية، ويقول موقع «جاس بادي دوت كوم» إن الأزمة رفعت متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.43 دولار للجالون، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة مع الوقت نفسه من العام السابق.

وتجاوزت أسعار الوقود ست دولارات في كاليفورنيا، التي كثيرا ما تصنف كأكبر ولاية أمريكية من حيث عدد المطاعم.

وذكرت سلسلة مطاعم وينجستوب، المتخصصة في تقديم أجنحة الدجاج وتعتمد في التسويق على البيع بأسعار معقولة، أن ارتفاع أسعار الوقود ضغط على مبيعاتها ⁠الفصلية للانخفاض 8.7 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل سكيبورث: «من الصعب للغاية على أي شخص التنبؤ بهذه الظروف الاقتصادية»، ونصح المستثمرين يوم الأربعاء بتوقع انخفاض المبيعات على مدار العام، ويعود ذلك جزئيا إلى التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وحتى السلاسل التي حققت أداء جيدا في الربع السابق لا تزال حذرة. وبعد أن سجلت سلسلة تشيبوتل نموا أفضل من المتوقع في مبيعات المتاجر بنسبة 0.5 بالمئة، أبقت على توقعاتها لاستقرار النمو على مدار العام، وهو ما عزاه المدير المالي آدم رايمر جزئيا إلى الضبابية بشأن الحرب وأسعار الوقود.

وتعكس توقعات وول ستريت هذا التشاؤم. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه في أبريل، كان عدد محللي قطاع المطاعم الذين خفضوا توقعاتهم للأرباح في الربع التالي يبلغ مثلي عدد المحللين الذين رفعوا توقعاتهم.

ويتضح تراجع ثقة المستثمرين في هذا القطاع أيضا من خلال الانخفاض بنسبة خمسة بالمئة في مؤشر مجموعة بورصات لندن للمطاعم الأمريكية منذ بداية الحرب، مما أدى إلى خسارة أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ويرى ‌سباستيان فرنانديز، ⁠كبير المحللين لدى ريفينيو مانجمنت سوليوشنز الأمريكية المتخصصة في استشارات قطاع المطاعم، أن سعر أربع دولارات للوقود يمثل نقطة تحول حاسمة.