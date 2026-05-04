وكالة فارس الإيرانية: هذا ما حدث مع سفينة أمريكية حاول عبور مضيق هرمز

نقلت وكالة أنباء فارس ⁠الإيرانية عن مصادر محلية القول إن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم ‌عبور ⁠مضيق هرمز اضطرت للعودة أدراجها، ⁠موضحة أن صاروخين أصاباها ⁠أثناء إبحارها بالقرب ⁠من جاسك.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البحرية التابعة ‌للحرس الثوري الإيراني نشرت، اليوم الاثنين، خريطة جديدة لمنطقة مضيق هرمز تصوره خاضعا لسيطرتها.

وتبدأ ⁠المنطقة في الخريطة من ناحية الغرب بخط يمتد من أقصى نقطة غربية في جزيرة قشم الإيرانية إلى إمارة أم القيوين الإماراتية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

أما شرقا، تنتهي ⁠المنطقة عند خط يمتد من جبل مبارك في إيران إلى إمارة الفجيرة ⁠بدولة الإمارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك تغيرات ⁠في المنطقة التي يقول الحرس الثوري ⁠الإيراني إنها خاضعة لسيطرته ولا مدى هذه التغيرات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الثنائية لا تزال جارية مع سلطنة عمان بشأن بروتوكول للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الاثنين، جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة، التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال "محتجزة" في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى، في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي.