الإمارات ترحب بإدانة منظمة الفاو إيران بسبب تعريضها الأمن الغذائي للخطر

رحبت دولة الإمارات العربية بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال جلسة خاصة للمجلس، في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين ، يتناول القرار التداعيات على الأمن الغذائي العالمي والزراعة الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية، مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والمنشآت الغذائية، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج، بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات عملت على هذا القرار، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر ولبنان والمغرب، وتم اعتماده بـالإجماع.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لجميع أعضاء المجلس والرعاة المشاركين على تفاعلهم البنّاء في دفع هذه المبادرة ضمن ولاية المنظمة.

ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لمنع تسيس سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية وحماية الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضه والمعتمدة على استيراد الغذاء.

كما يشدد على أن التدفقات الآمنة والمتوقعة للغذاء والأسمدة والمدخلات الزراعية ، والمدعومة بممرات تجارية مفتوحة وفعّالة ، تُعد ضرورية لاستقرار الأسواق العالمية وحماية السكان المتضررين.



