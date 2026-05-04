تسليم أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية احتجزتها أمريكا إلى باكستان

رحبت باكستان اليوم الاثنين بخطوة أمريكية لتسليم 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيرانية محتجزة، في ظل الجهود المستمرة للتفاوض لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان " كإجراء لبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، تم إجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الحاويات الإيرانية " ام في توسكا" المحتجزة إلى باكستان".

وأضاف البيان" ترحب باكستان بإجراءات بناء الثقة، وستواصل تسهيل الحوار والدبلوماسية مع الاستمرار في جهود الوساطة من أجل السلام والأمن الإقليميين".

وتم نقل أفراد طاقم السفينة إلى باكستان الليلة الماضية، ومن المقرر تسليمهم إلى السلطات الإيرانية اليوم.

وكانت القوات الأمريكية قد اعترضت السفينة الإيرانية في 19 أبريل الماضي عقب أن رفضت الانصياع للأوامر وواصلت رحلتها عبر مضيق هرمز على الرغم من الاغلاق.