فارس: صاروخان إيرانيان يصيبان فرقاطة أمريكية بالقرب من مضيق هرمز

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، بأن صاروخين إيرانيين أصابا فرقاطة أمريكية، اليوم الاثنين، بعد تجاهلها التحذيرات الصادرة عن طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن الفرقاطة خالفت إجراءات الأمن البحري بالقرب من جزيرة جاسك، بنية عبور مضيق هرمز.

وذكرت نقلًا عن مصادر، قولها إن الفرقاطة الأمريكية لم تتمكن من مواصلة مسارها نتيجةً لهذه الإصابات، واضطرت للعودة والابتعاد عن المنطقة.

ولم تنشر الوكالة أي تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور عبر المضيق «يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف».

في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول عملية «مشروع الحرية» لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم.

وشدد المقر، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين على أنه «لا عبور من هرمز بلا تنسيق»، محذرا من أن أي قوة أجنبية، وخصوصا الجيش الأمريكي، ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق.

وأضاف أن: «أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن، ويعرّض أمن السفن للخطر»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة».

ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية «حفاظا على أمنها»، مؤكدا أن إيران «ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها».