أمين عام حزب الله: لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الاثنين، أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان بل عدوانٌ "إسرائيلي" أمريكي مستمر"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون.

وقال الشيخ قاسم ، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة المنار ، إن "العدو لم يحقق أي خطوة على طريق "إسرائيل الكبرى" ولن يُحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض من مجرمي البشر".

وأضاف :"لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر وقد رأى الجميع اتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حاجة للثبات في الجغرافيا فالمقاومون يأتون من أماكن كثيرة في لبنان ويؤمنون أسلحتهم المناسبة ويعملون بأسلوب الكر والفر لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في جنود العدو وضباطه لمنعه من الاستقرار في الأرض التي احتلها".

وأكد أن لبنان هو المعتدى عليه وهو الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته ، لافتا إلى أنه لا توجد عبارات كافية لإدانة استهداف المدنيين والقرى والبلدات والهدم وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ.

وأضاف "فليضع العالم نُصب عينيه أنَّه لن يكون الحل هو الاستسلام"، مؤكدا أن "المقاومة وأهلها يقدِّمون أداءً أسطوريًّا أدهش العدو والصديق فلا تطعنوها في ظهرها".

وقال الشيخ قاسم:"نحن لا ندعوكم إلى حمل قناعاتها بل ندعوكم إلى أن لا تخدموا خندق الأعداء في هذه المرحلة الحساسة"،متسائلا :"هل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال؟ لا يوجد".

ودعا إلى مواجهة "أهداف العدو وتحرير الأرض بوحدتنا الداخلية لننجح معًا في طرد العدو وتمكين السلطة من القيام بواجباتها"، مشيرا إلى أن أربعة مؤثرات تُساعد على اجتياز هذه المرحلة هي استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي ، والاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي والاستفادة من أي تحرك دولي أو إقليمي يضغط على العدو.

وشدد الشيخ قاسم على أن واجب السلطة أن تحرص على الوحدة الوطنية وتُحقق السيادة وتأمر الجيش بالدفاع عن البلد وتؤمن الحماية لكلِّ المواطنين وتُعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.