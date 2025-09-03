الشرطة الفرنسية تقتل تونسيا بعد طعنه خمسة أشخاص في مرسيليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتلت الشرطة الفرنسية رجلا بالرصاص اليوم الثلاثاء بعد طعنه خمسة أشخاص في مرسيليا، فيما أشار مسؤول قضائي بارز إلى أن منفذ الهجوم تونسي.

ونقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية، عن الشرطة قولها إن الرجل طعن خمسة أشخاص وسط المدينة بجنوب فرنسا، بينهم مدير فندق طُرد منه مؤخرا لعدم سداده مستحقاته.

كما اعتدى على ابن المدير، ونزيل آخر في الفندق واثنين من المارة في الشارع، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

ووصفت حالة النزيل الجريح في الفندق بالخطيرة.

وقع الحادث في شارع "بالزون" على مقربة من الميناء القديم الذي يعد مركزا رئيسيا لتجارة المخدرات.

وبحسب تصريحات المدعي العام نيكولا بيسون للصحفيين، فإن منفذ هجوم الطعن ينحدر من تونس وهو مقيم في فرنسا بشكل قانوني.

وذكر مصدر قضائي لقناة "بي اف ام اي في" إن الرجل لم يكن معروفا لدى أجهزة الاستعلامات كشخص متطرف ولكنه يعاني من اضطرابات نفسية وهو يخضع للمراقبة القضائية.

ووصل وزير الداخلية برونو ريتايو إلى المنطقة مساء اليوم.

وقال رئيس جنوب مقاطعة "آلب كوت دازور" رونو موسيليي على حسابه بمنصة اكس "ما حصل في مرسيليا أمر مرعب".

وقال رئيس بلدية مرسيليا بنوا بايان "أعرب عن دعمي الكامل لجميع الأشخاص المتضررين من الهجوم البغيض بالسكين".