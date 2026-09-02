محافظ الفيوم ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يبحثان تحديات الطرق والكهرباء والصرف الصحي

بحث الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مع اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، عددا من التحديات التي تواجه المحافظة في قطاعات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب سُبل دعم التنمية السياحية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة ومكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلي مديرية الطرق ووحدة متابعة تنفيذ المشروعات.

واستعرض اللقاء جهود تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وخطط دعم المخزون السمكي من خلال إنزال أمهات الموسى ويرقات الجمبري، والاستعداد لإنزال زريعة البوري والحنشان والبلطي النيلي ويرقات الجمبري.

كما تناول الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تشمل 19 عقدا، بينها 10 شبكات و8 محطات معالجة، إلى جانب سيارات الكسح، وتخدم نحو 1.964 مليون مواطن في 45 قرية، بما يسهم في تحسين جودة المياه ودعم جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة.

واستعرض اللقاء كذلك مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل 10 محطات معالجة تخدم مدينة يوسف الصديق و46 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، بطاقة تصميمية 19 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة 465.5 مليون جنيه.

وأشار اللقاء إلى تحسن مؤشرات الوضع البيئي ببحيرة قارون، حيث انخفض مستوى الملوحة من 35.57 عام 2021 إلى 32.6 عام 2025، بالتزامن مع انخفاض متوسط نسبة الإصابة بطفيل الأيزوبود.

وفي قطاع الكهرباء، استعرض محافظ الفيوم التحديات المتعلقة بتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمنطقة دمو، باعتبارها من المناطق الواعدة استثماريا، وتضم عددا من المشروعات المهمة، من بينها مصنع شركة "يازاكي" لإنتاج ضفائر السيارات، ومستودع السلع الاستراتيجية، ومستشفى الفيوم العام الجديد، ومحطة القطار السريع، إلى جانب عدد من المنشآت التعليمية.

كما استعرض المحافظ احتياجات المحافظة من رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمختلف المراكز، مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية ودعم حركة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الملف السياحي، أكد غنيم تنوع المقومات السياحية والطبيعية والأثرية التي تتمتع بها الفيوم، مشيرا إلى حرص المحافظة على تطوير البنية التحتية وإزالة المعوقات بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الزوار.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة إعداد تقرير مفصل لعرضه على رئيس الجمهورية، يتضمن الموقف التنفيذي للمشروعات وأسباب التعثر والمعوقات التي تواجهها، إلى جانب المقترحات والحلول اللازمة لتسريع معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والبيئية والأثرية للفيوم، مع التركيز على السياحة البيئية والترفيهية والأنماط غير التقليدية، فضلا عن دعم الحرف اليدوية والتراثية وتطوير آليات تسويق منتجاتها وربطها بالمنظومة السياحية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية التراثية وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الأسر المنتجة.