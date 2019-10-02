الغرابلي يشارك طلاب مطروح احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

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استقبل اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب مدرسة الروضة الخاصة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

ووجه محافظ مطروح بأهمية زيادة وعي الطلاب وتعريفهم بعظمة تلك المناسبة بما يمثلونه من أمل وجيل جديد وقادة لمستقبل الوطن، مؤكدا أن ذلك الانتصار سيظل فى ذاكرة الوطن بكفاح وتضحيات وتخطيط أبناء مصر، من أجل استعادة العزة والكرامة واسترداد الأرض.

وأكد بأن أسماء أبطال وشهداء ذلك الانتصار خلدت ببطولاتهم وتضحياتهم، وستظل محفورة دائمة في ذاكرة الوطن..

ودعا بتعريف الطلاب منذ الصغر بأهمية الحفاظ على الوطن مع وعيهم بخطوات التنمية، وما يبذل من أجلهم والارتقاء بمستقبلهم.