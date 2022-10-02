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مباحثات تركية أمريكية حول قضايا ثنائية ودولية في أسطنبول

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 10:14 م
أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تناولت العديد من القضايا الثنائية والدولية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن اللقاء الذي عقد في قصر "مابين" باسطنبول، بحث خلاله الجانبين العلاقات السياسية التركية الأمريكية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما بحث قالن وسوليفان، قضايا إقليمية مختلفة منها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتطورات في بحر إيجة والبحر المتوسط وجنوب القوقاز.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة مجالات التعاون الثنائي على أرضية من المصالح المشتركة، تزامناً مع بدء تطبيق الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قالن وسوليفان إلى أن استكمال المباحثات بين أنقرة وواشنطن، حول مقاتلات "إف 16"، سيخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وذكرت الأناضول أنه تم التأكيد خلال اللقاء على "أهمية الدور الرئيسي لتركيا ضمن حلف الناتو، وعلى ضرورة تصرّف الحلفاء بانسجام وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية".

وشدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان "الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة".

وأشار الجانبان إلى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، بأقرب وقت ممكن وفق القانون الدولي.

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