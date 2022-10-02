وفد برلماني ألماني يصل تايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين

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وصل وفد متعدد الأحزاب من النواب الألمان إلى تايبيه اليوم الأحد وسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة.

ويعتبر الوفد أول وفد رسمي من ألمانيا يزور تايوان منذ تفشي جائحة فيروس كورونا عام 2019، وفقا لوزارة الخارجية التايوانية.

ورحب نائب وزير الخارجية التايواني ألكسندر تاه راي يوي بوفد من مجموعة صداقة برلين-تايبيه البرلمانية في البوندستاج الألماني عند وصوله إلى مطار تاو يوان الدولي.

ومن المتوقع أن يمكث الوفد في تايوان حتى يوم الخميس المقبل، وسيلتقي رئيس الوفد كلاوس بيتر فيلش وخمسة نواب ألمان آخرين بالرئيسة تساي انج وين ونائب الرئيسة لاي تشينج تي ورئيس البرلمان يو سي كون ووزير الخارجية جوزيف وو، ونواب تايوانيين آخرين وممثلين عن مؤسسات معنية بالأمن.

كما سيزور الوفد مجمعا علميا في جنوب تايوان، في خطوة تهدف لتعزيز التجارة الثنائية في مجالات التكنولوجيا وسلامة سلاسل التوريد.

وسافر مع الوفد الألماني من فرانكفورت، ممثل تايوان لدى ألمانيا جي واي شيه، عائدا إلى تايبيه.

وتظهر الزيارة أن دعم ألمانيا لتايوان يحظى بتأييد الأحزاب المختلفة، وفقا لوزارة الخارجية التايوانية.

ويعد هذا ثاني وفد من دولة أوروبية كبرى يزور تايبيه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع آب/أغسطس الماضي، التي تبعها إجراء الصين لمناورات واسعة النطاق حول تايوان. وكان وفد فرنسي برلماني قد زار تايوان مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول الأخرى.