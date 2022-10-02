السعودية تفوز بعضوية مجلس منظمة الإيكاو للطيران المدني

أُعيد انتخاب السعودية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لفتر 2023/2025، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ41 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم السبت أن المملكة أعيد انتخابها بعد عملية تصويت شاركت فيها الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، وانضمت إلى المجلس الذي يتألف من 36 عضوا إلى جانب دول رائدة في مجال الطيران مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة والمملكة المتحدة، مقدمةً بذلك صوتا مسموعا للعالَمَيْن العربي والإسلامي.

وطرحت السعودية مجموعة من السياسات والمبادرات الاستثمارية البارزة، مثل الدعم المالي لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها المنظمة، وذلك في أثناء الجمعية العامة الـ41 للمنظمة، المقرر استمرارها من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، إذ تعمل على وضع أجندة الطيران العالمي.

يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" تأسست عام 1944 لتكون منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران ورفع مستوى الكفاءة في العمل، فضلا عن الاهتمام بجوانب الحماية البيئية في القطاع.