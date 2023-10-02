الرئيس السيسي: النمو السكاني يضاعف احتياج الدولة من موارد مياه الشرب

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النمو السكاني المتزايد يجعل الدولة في حاجة لمضاعفة مواردها المائية الحالية من مياه الشرب.

وأضاف الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إن إنشاء محطات تحلية لكل مليون مواطن (مليار متر مكعب مياه) يكلف مبالغ ضخمة، معقبا: «الموضوع هيحتاج أرقام مش موجودة ومش هتبقى».

وشدد على ضرورة استخدام المزارعين للمياه بشكل رشيد، متابعا: «اللي عاوز يعمل عمل يقرب بيه من ربنا يحرص عليها.. المياه دي هتساهم في حياة الآخرين».

ولفت إلى أن الدولة أنشأت 3000 محطة معالجة، موضحا أن الدولة عملت أن تكون المعالجة ثلاثية وليست ثنائية ولا أولية.

ونوه ببدء برنامج منذ سبع سنوات في هذا الصدد، بقيمة 300 مليار جنيه، مؤكدا انتهاء العمل بالفعل في هذا البرنامج.

ولفت إلى أن الدولة لم يعد أمامها شيء لتفعله في تحدي المياه، باستثناء ضرورة الانتباه للزيادة السكانية.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.