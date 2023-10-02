مسعف ينجح في إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

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نجح مسعف بمرفق إسعاف الشرقية، اليوم الإثنين، في إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة الإسعاف.

وتلقت غرفة التحكم والقيادة بإسعاف الشرقية، استغاثة عبر الخط الساخن 123 من أسرة شابة في العقد الثاني من العمر بقرية "شنيط الحربوة" التابعة لمركز كفر صقر داهمتها آلام المخاض.

على الفور تحركت واحدة من سيارات الإسعاف وعلى متنها كل من: المسعف أحمد محمد سالم، ومحمد يوسف حسن، فني قيادة.

وفي غضون ٥ دقائق أعلنت سيارة الإسعاف وصولها لمكان الاستغاثة، ليقوم المسعف بفحص الأم ليجد رأس المولود على وشك الخروج وأن ولادتها قد حانت، دون أدنى تردد، قام المسعف بنقل الأم بكل حذر وحرص إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله.

وبالتزامن مع نقلها إلى سيارة الإسعاف، تلاحظ أن رأس الطفل بدأت بالخروج، ليشرع المسعف في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، حيث عمل على تهدئة الأم وإرشادها مع متابعة مستمرة ودقيقة لجميع علاماتها الحيوية.

وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وناجح، ليستكمل المسعف عمله بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل مع متابعة مستمرة للأم وطفلها حتى الوصول إلى مستشفى كفر صقر المركزي.

واطمئن الفريق الطبي بالمستشفى على حالة الأم وطفلها، لتغادر الأم المستشفى بعد عدة ساعات وبين ذراعيها مولودها، وسط شكر وامتنان من الأم وذويها لفريق الإسعاف.