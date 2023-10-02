الرئيس السيسي: الدولة واجهت إرهابا غاشما أراد النيل من عزائم المصريين

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة واجهت إرهابا غاشما أراد النيل من عزائم المصريين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، اليوم الاثنين.

وأضاف أن أرض مصر الطيبة ارتوت بدماء الشهداء من خير أبناء مصر.

وشدد على أن عزائم المصريين لم تضعف أمام التحديات، وأعلن أبناء مصر وبناتهم عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء الدولة، وحققوا الإنجاز والمجد والفخر.

واختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت استعراض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.