إيران تدرس المشاركة في جولة مفاوضات جديدة: مطالب أمريكا غير منطقية

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنهم يدرسون حاليا ما إذا كانوا سيشاركون في الجولة القادمة من المفاوضات أم لا.

وأضاف عراقجي، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، في طهران: "قد قدمنا بالفعل ردوداً على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات (الامريكية) غير الاعتيادية لا تساعد في الحوار"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد الوزير الإيراني: "موقفنا واضح تماماً فالتخصيب سيستمر سواء كان هناك اتفاق أم لا، ولكن إذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في وجود شفافية حول البرنامج السلمي الإيراني، فنحن مستعدون، بالمقابل، يجب أيضاً رفع العقوبات الظالمة التي فرضوها بحجج متعلقة ببرنامجنا النووي".

وتابع: "إذا كان لديهم مطالب إضافية ويريدون حرماننا من حقوقنا المشروعة، فهذا غير مقبول. نحن ندرس حالياً ما إذا كنا سنشارك في الجولة القادمة من المفاوضات أم لا. سنواجه المطالب الزائدة على طاولة المفاوضات، لكننا لم نتخل أبداً عن الدبلوماسية. ما زلنا ندرس ما إذا كان يمكن عقد مفاوضات مفيدة في ذلك التاريخ والمكان أم لا".



