مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: تحركات مكثفة بعد قمة بغداد ضد انتهاكات إسرائيل

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إنّ التحركات العربية لم تنقطع منذ أحداث أكتوبر 2023، وتكثفت أكثر بعد قرارات القمة العربية الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد، وقبلها المجلس الوزراء للجامعة العربية بالقاهرة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أنّ هناك توجهات نحو العمل مع الجانب الأوروبي لاستصدار رد فعل من مجلس الأمن يجبر إسرائيل على فتح المعابر وإدخال المساعدات بالكثافة المطلوبة وعدم قصرها على العدد المحدود الذي سمحت بدخوله منذ يومين.

وذكر أن هذه التحركات تستهدف أيضًا العمل على وقف كل العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا التحرك مدعوم بعدد من التحركات الأخرى.

وأفاد بأن من بين هذه التحركات، البيان الثلاثي من قيادات فرنسا وإنجلترا وكندا، وكذلك البيان الصادر عن الـ26 دولة ممولي عمليات المساعدات الإنسانية.

ولفت كذلك إلى قرارات بدأت تصدر من المملكة المتحدة بتعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات إضافية على المستوطنين الذين يقومون بأعمال إجرامية ضد الفلسطينيين.