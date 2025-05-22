إنبي: طموحنا كبير للتتويج بكأس عاصمة مصر بعد إقصاء الكبار

أعرب محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على حرس الحدود، مؤكدًا أن الفريق يطمح بقوة للتتويج باللقب.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" المدير الفني حمزة الجمل لعب دور المنقذ في إنقاذ الفريق من الظروف الصعبة التي مرّ بها مؤخرًا، ونجح في إعادة التوازن للفريق من جديد."

وأضاف:" نمتلك قطاع ناشئين مميز يعد من أنجح القطاعات في الكرة المصرية، بدليل تواجد عدد من لاعبينا ضمن صفوف منتخبات الشباب والناشئين."

وحول طموح الفريق في البطولة، أوضح إسماعيل:" طموحنا كبير للفوز بكأس عاصمة مصر، خصوصًا بعد خروج الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهو ما يمنحنا دافعًا أكبر لتحقيق إنجاز تاريخي للنادي."