المجموعة السعودية للتطوير العقاري تعلن عن إطلاق مشروعها السكني فاليا في الشيخ زايد

في انطلاقة قوية تعكس خططها الطموحة للسوق العقاري المصري، أعلنت المجموعة السعودية للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "فاليا" في مدينة الشيخ زايد، بقيمة استثمارات قد تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه.

ويأتي هذا المشروع المميز نتاج شراكة استراتيجية بين رجل الأعمال السعودي المهندس يحيى بن أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للتطوير العقاري، والسيد المهندس بشر محمد أبو حمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للتطوير العقاري.

ويقع مشروع "فاليا" في قلب الشيخ زايد بإطلالة مباشرة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

المشروع في المرحلة الأولى عبارة عن مجمع متعدد الاستخدامات (Mixed-use)، يضم وحدات سكنية متنوعة بين شقق ذات مساحات مختلفة تبدأ من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس، هذا بجانب مول تجاري مميز يطل مباشرة على الطريق الصحراوي.

ويتميز المشروع بفكر معماري وإنشائي مبتكر في التوزيع وتصميم الموقع العام والمباني وتوزيع الوحدات.

كما تم تخصيص المساحات الداخلية بالكامل للمشاة والدراجات، دون السماح للسيارات بالوصول إلى قلب المشروع، مما يعزز الأمان ويخلق بيئة مجتمعية مريحة وهادئة.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى بن أحمد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، خلال المؤتمر قائلاً: "إن مشروع فاليا يعكس رؤيتنا لبناء مجتمعات سكنية متكاملة لا تقدم فقط وحدات عقارية، بل تقدم نمط حياة متوازن يجمع بين الابتكار، والاستدامة، والخصوصية، ونحن نؤمن أن مستقبل التطوير العقاري يبدأ من احترام البيئة وراحة الإنسان".

وفي السياق ذاته، أشار السيد المهندس بشر محمد أبو حمر، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "يجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم قيمة حقيقية للسوق المصري من خلال بناء مجتمعات عصرية تعتمد تقديم أعلى معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة".

وعلى صعيد متصل، أوضح الدكتور زياد الصياد، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة الإسكندرية والاستشاري المعماري للمشروع، أن اللغة التصميمية للمشروع راعت تحقيق مفاهيم الاستدامة والتوفير في استهلاك الطاقة، وتوفير مساحات خضراء واسعة توفر الراحة والهدوء لسكان المشروع، بجانب منطقة تجارية توفر لهم كافة احتياجاتهم.

وتسعى المجموعة السعودية للتطوير العقاري، من خلال مشروع "فاليا"، إلى تقديم تجربة سكنية متفردة تواكب تطلعات العملاء الباحثين عن الخصوصية، الراحة، والمساحات الذكية، في موقع استراتيجي داخل واحدة من أسرع المدن نمواً في مصر.



