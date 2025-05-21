رئيس جنوب إفريقيا يدعو خلال لقاء ترامب لضبط العلاقات مع واشنطن

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا في البيت الأبيض، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأيضاً مزاعم تعرض المزارعين البيض لما تم وصفه بـ"الإبادة".

وبينما نفى رامافوسا هذه المزاعم، مؤكداً أنها "غير حقيقية، عرض ترامب مقاطع فيديو قال إنها تظهر دعوات لـ"إبادة البيض في جنوب إفريقيا وقتلهم".

وعلّق ترمب على الفيديو قائلاً إنه "لم يشاهد مثل هذه الفظائع من قبل"، مكرراً مزاعم تعرضهم للقتل والإبادة.

ودعا رامافوسا إلى نقاش هادئ مع الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، مشيراً إلى أن هناك جرائم في بلاده، ويأمل التعاون مع إدارة ترامب لمواجهتها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما عبّر رامافوسا عن رغبته في "إعادة ضبط العلاقات" بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى وجود فرص اقتصادية واعدة يمكن للطرفين استثمارها، خصوصاً في قطاع المعادن النادرة.

وتابع: هناك المزيد من الفرص بين البلدين، وأتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد.