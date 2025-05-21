محمد رمضان عن الحكم بإيداع نجله دار رعاية: لا أشك في نزاهة القضاء المصري

علق الفنان محمد رمضان، على أزمة الحكم على نجله بإيداعه دار رعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي جسديًا على طفل داخل نادٍ خاص بأحد المجمعات السكنية الشهيرة، معبرًا عن استيائه من عدم اتباع قانون حماية الطفل، وعدم حجب هويته وصورته، في نشرها بالأخبار، كما كشف عن أسباب مشاجرة ابنه.

ونشر «رمضان»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، صورة من قانون حماية الطفل لعام 2018، معلقا: «القانون ده من 2018، يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال)».

وتابع: «وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية انشر صورة ابن محمد رمضان واكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا، من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره، ورغم كل شيء لا أشك أبداً في نزاهة القضاء المصري».

وتابع: «ابني اللي كان واضح في الفيديو اللي النيابة شافته أنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراح له مجموعة أطفال يقولوا له أنت أسود زي أبوك، وأبوك عنده فيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام، إنما احنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية، ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي، وواضح أن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكر كده وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال».

وواصل: «رحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم إخوات وجيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة».

واستكمل: «عموما دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة، وبكتب النهارده بس علشان ما تخيلتش إنهم يدخلوا طفل عنده ١١ سنة في معركتهم مع أبوه، ما توقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي، وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل و شايفه بوضوح الشمس».

واختتم: «لكن مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد أو بالجهل هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها، ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر، نحيا كمصريين أولاً بحبنا لبعض بدون غيرة أو حقد علشان تحيا مصر».

وكانت حددت محكمة الطفل جلسة 19 يونيو المقبل لنظر معارضة نجل الفنان محمد رمضان، على قرار المحكمة بإيداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرته اتهامه بالتعدي على طفل بالضرب داخل نادٍ خاص بأحد المجمعات السكنية الشهيرة.

وكانت محكمة الطفل أصدرت قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي جسديًا على طفل داخل نادي خاص بأحد المجمعات السكنية الشهيرة.