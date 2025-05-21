وزير إسرائيلي أسبق يهدد بالعصيان المدني لإجبار حكومة نتنياهو على قبول صفقة تبادل مع حماس

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، بالعصيان المدني لإجبار حكومة بنيامين نتنياهو، على قبول صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، إن قتل الفلسطينيين بغزة يأتي ضمن أيديولوجية قومية وفاشية، مدعومة بفتاوى حاخامية تدعي عدم وجود أبرياء بغزة، وتدعو للقضاء على «نسل العماليق».

وأشار إلى تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان، والتي اتهم فيها إسرائيل بـ«قتل الأطفال كهواية» في قطاع غزة، مؤكدًا أنها «ليست هواية، بل سياسة حكومية، هدفها النهائي هو الاحتفاظ بالسلطة».

ولفت إلى أن الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو على غزة أدت إلى احتجاز 58 رهينة لدى حماس، ونزوح عشرات آلاف المستوطنين من منازلهم، وألحقت أضرارًا بالغة بمكانة إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، كما ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد.

وأضاف: «طالما أن الحكومة غير مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين، واستبدال حكومة حماس - ليس بحكومة عسكرية إسرائيلية - وإنهاء الحرب، فإننا سنفقد حياة المزيد من الجنود والمحتجزين، وعلى الجانب الآخر سيتعرض المدنيون والأطفال والرضع للأذى».

ودعا إلى تغيير حكومة نتنياهو، واصفًا إياها بأنها «حكومة المتشددين والمتهربين والفاسدين».

وتأتي تلك التصريحات، بعدما شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة نتنياهو، قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

وصرح جولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة «كان بيت»، بأن «إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم».

وأضاف جولان أن «الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا بتهجير السكان».



