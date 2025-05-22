أشاد الأوروجوياني ألبارو ريكوبا، نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، بالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه من بين اللاعبين القلائل الذين يصنعون التاريخ وسيُخلّد اسمه بين أساطير اللعبة بعد الاعتزال.

وقال ريكوبا في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة الأولى:" محمد صلاح لاعب مذهل واستثنائي، هذه الكلمة تختصر كل شيء، يمتلك الكاريزما، متواضع على المستوى الشخصي، ويمثل نموذجا مثاليا للاعب المحترف، أعتقد أن مصر محظوظة بامتلاكه لأنه لاعب فريد من نوعه."

وأضاف:" هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يتركون بصمتهم في تاريخ كرة القدم، وصلاح من هؤلاء الذين سيظل اسمهم محفورًا في ذاكرة الجماهير، بعيدا عن أدائه في الملعب، أحب شخصيته لأنها تبعث الأمل والتفاؤل بين الناس."

واختتم ريكوبا حديثه قائلاً:" محمد صلاح مثال يُحتذى به، وبعد سنوات من الآن، سننظر إليه كأحد عظماء كرة القدم.. هو يستحق أن يكون في القمة."