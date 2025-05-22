تستعد المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي خلال اليوم الأخير من مهرجان موازين في العاصمة المغربية الرباط، وذلك يوم ٢٨ يونيو المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس.

وأعلنت إدارة مهرجان موازين، في بيان لها اليوم، أن حفل ماجدة الرومي يعتبر حفلا استثنائيا وحدثا مهما، ووصفته أنه "موعد مع الإبداع الأصيل والكلمة النبيلة".

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان موازين الغنائي بالمغرب يوم ١٩ يونيو، ويستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، يحتفي فيها بمرور ٢٠ عامًا على انطلاق فعالياته.

فيما يشارك بالغناء في المهرجان نخبة من كبار نجوم الطرب في الوطن العربي، ولعل أبرزهم "كارمن سليمان، وروبي، ونانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وأصالة، وتامر عاشور".

وعلى صعيد آخر تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت" في العاصمة اللبنانية على خشبة مسرح الواجهة البحرية يوم ٨ يوليو المقبل، وتحت قيادة المايسترو لبنان بعلبكي.