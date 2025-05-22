الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي

نجا الهلال من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه الوحدة، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة معه 1 / 1، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ33 (قبل الأخيرة) ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

ولم يتمكن كلا الفريقين من هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يأتي هدفا اللقاء في الشوط الثاني.

وبادر عبدالعزيز نور بالتسجيل لمصلحة الوحدة في الدقيقة 52، لكن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش منح التعادل للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبقي الهلال، الذي تعادل للمرة السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 22 فوزا و5 هزائم، في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف الاتحاد (المتصدر)، الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم يوم الخميس الماضي.

في المقابل، رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما حقق تعادله السادس في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 9 انتصارات و18 خسارة