رئيس الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات يمثل دعما كبيرا لاستقرار سوريا

اعتبر أنطونيو كوستا رئيس الاتحاد الأوروبي أن قرار التكتل برفع العقوبات عن سوريا يمثل دعماً كبيراً لاستقرار سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السوري أحمد الشرع من رئيس الاتحاد الأوروبي، تناول قرار التكتل برفع العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وهنأ كوستا الشرع بهذه الخطوة، معتبراً أنها تمثل دعماً كبيراً لاستقرار سوريا، مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا في تحقيق الاستقرار.

وأعرب الرئيس السوري عن شكره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على قرار رفع العقوبات، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية التي ستساهم في دفع البلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لسوريا في هذه المرحلة.

وأشار الشرع إلى أن التدخلات الإسرائيلية لا تزال تؤثر على سوريا، مؤكداً ضرورة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سوريا لوقف هذه التدخلات.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي رحب الرئيس السوري بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في بلاده، مشيراً إلى أن البلاد تشكل اليوم فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهمّاً بين الشرق والغرب.

وأبدى كوستا رغبته في زيارة دمشق، معبّراً عن ثقته بالشرع الذي دعا إلى ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق تخدم مصالح سوريا وأوروبا على حد سواء.





