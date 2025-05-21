الرئيس السيسي: تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة يحتاج الاهتمام بالتفاصيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة يحتاج الاهتمام بالتفاصيل، ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025، صباح الأربعاء: «لما يكون في ظروف اقتصادية صعبة في البلد، وعاوز تتجاوز المشكلة دي لازم تدخل تفاصيل وتحط خطط قد يراها البعض صعبة ومستحيلة».

وأعاد حديثه عن مشروع استبدال السلالات المحلية من الماشية بأخرى أكثر إنتاجية في اللحوم والألبان، موضحًا أن السلالات المُحسنة تستطيع إنتاج 1.8 كيلو لحوم في اليوم، بنفس كمية الطعام.

واستنكر عدم قدرة الدولة على استبدال السلالات الموجودة، رغم استعراضه لتفاصيل المشروع قبل نحو 5 سنوات من الآن.

وأكمل: «حل المسألة إن لازم يكون عندك ما بين 200 ألف إلى 400 ألف رأس، ناخد الأبقار الموجودة اللي عندنا اللي نموها كيلو، ونعمل لها إحلال بالسلالة الجديدة».

واستطرد: «لما يكون المزارع عنده راس وثلاثة رؤوس ماشية، وبنفس الأكل والمياه والخدمة يطلع في الشهر 45 كيلو لحوم وفي اليوم 30 و40 كيلو لبن للراس الواحدة، يبقى كده غنيته ولا مغنيتهوش؟».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم حصاد القمح 2025، من داخل مشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

كما يتفقد الرئيس السيسي خلال زيارته مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، الواقعة على محور الضبعة، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الدولة في دعم سلاسل الإنتاج الصناعي والتكامل بين الزراعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ويُعد مشروع «مستقبل مصر» من أكبر مشروعات التوسّع الزراعي في البلاد، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.