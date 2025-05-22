أكد حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد تسير بسلاسة، مشددًا على عدم وجود أي أزمة تعرقل بقاء اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:" عبد الله السعيد لاعب كبير بمعنى الكلمة، وتتبقى له مستحقات بسيطة جارٍ الاتفاق على جدولتها، ولا توجد أي أزمة بشأن تجديد عقده."

وأضاف:" اللاعب قريب جدًا من التجديد ويتبقى فقط التوقيع الرسمي على العقود، وكل الأمور تسير في الإطار الطبيعي."

وتحدث المندوه عن خطة تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن الصفقات الجديدة ستكون وفقًا للإمكانات المالية المتاحة، قائلاً:" نمتلك خطة واضحة للمرحلة القادمة، ونسعى لإبرام صفقات قوية تلبي احتياجات الفريق دون الإخلال بالاستقرار المالي."

كما أشار إلى أن إدارة النادي قامت بسداد أكثر من 50% من مستحقات اللاعبين، مؤكدًا أن تسوية الالتزامات المالية تتم بشكل تدريجي ومنظم.

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب التونسي حمزة المثلوثي، أوضح المندوه أن اللاعب حصل على كافة مستحقاته ومكافآته، لافتًا إلى أن مسألة تجديد عقده أو رحيله لم تُحسم حتى الآن.