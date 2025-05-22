أكد أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمود حسن تريزيجيه يُعد أقوى صفقات النادي الأهلي في الموسم المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن رواتب اللاعبين في الكرة المصرية وصلت إلى أرقام "مذهلة" لا تتناسب مع ما يُقدم داخل الملعب.

وقال بلال خلال تصريحات عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "تريزيجيه صفقة استثنائية بكل المقاييس، ومن وجهة نظري هو أفضل تدعيم للأهلي في الموسم الجديد، نظرًا لإمكاناته الفنية وشخصيته داخل الملعب".

وتحدث بلال عن أزمة تراجع مستوى اللاعبين في مصر، قائلاً: "الكرة المصرية تعاني من ندرة المدربين المميزين، قطاع الناشئين بالأهلي كان يضم أسماء كبيرة مثل ميمي الشربيني، وشطة، ومختار مختار، وصفوت عبدالحليم، وهؤلاء صنعوا الفارق مع الأجيال الصاعدة".

وأضاف: "الكواليتي قلّ بشكل واضح في الأهلي والزمالك، وأصبح من السهل أن تفوز فرق أخرى بالبطولات، والسبب يعود إلى التغييرات داخل القطاعات".

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار بلال إلى أن "رواتب اللاعبين في مصر أصبحت غير منطقية. في عام 2002 كان أعلى راتب في الأهلي 125 ألف جنيه، الآن هناك لاعبين يتقاضون 20 مليون جنيه، وبعض الأندية مثل بيراميدز تعرض 60 مليون جنيه، وهو ما يؤثر على اختيارات اللاعبين".

وكشف بلال عن محاولتين من الزمالك لضمه: "تفاوض الزمالك معي مرتين، الأولى وأنا صغير، والثانية وأنا لاعب في الفريق الأول، لكنني فضّلت البقاء في الأهلي، فأنا ابن النادي وتدرجت فيه حتى حملت شارة القيادة، ولم أستطع التفكير في الانتقال لمنافسه التقليدي".

وفي ختام تصريحاته، أثنى بلال على التزام بعض اللاعبين، قائلاً: "أحترم أكرم توفيق لأنه احترم تعاقده مع الأهلي وأبلغ الإدارة برغبته في الرحيل بشكل مباشر، وظل ملتزمًا حتى آخر لحظة".