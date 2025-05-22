دبلوماسيون ألمان وفرنسيون يُحيون في موسكو ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية

نظم دبلوماسيون ألمان وفرنسيون فعالية متواضعة في موسكو لإحياء ذكرى مساهمة الاتحاد السوفيتي في انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، وذلك بعد مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأقيمت الفعالية المسائية، التي تضمّنت حفلا موسيقيا لعزف البيانو في مكان صغير وغير بارز، حيث أقر السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، بتضحيات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب.

وفي كلمته، انتقد لامبسدورف تصوير الحرب الحالية التي تشنّها روسيا على أوكرانيا على أنها امتداد للكفاح ضد النازية، واصفا ذلك بأنه "إهانة لإرث الجنود السوفيت". وأكد أن تكريم ذكراهم يجب أن يعني السعي إلى السلام، لا "تأجيج معاناة جديدة".

من جهته، قال السفير الفرنسي في موسكو، نيكولا دو ريفيير، إن المصالحة التي أعقبت الحرب بين فرنسا وألمانيا تُظهر أن السلام بين الأعداء السابقين ممكن التحقيق.

وكان معظم سفراء الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم سفيرا ألمانيا وفرنسا، قد امتنعوا عن حضور احتفالات "يوم النصر" الرسمية التي نظّمها الكرملين في 9 مايو.

ولم تتم دعوة المسؤولين الروس للمشاركة في الفعاليات الرسمية على مستوى الولايات الألمانية لإحياء ذكرى نهاية الحرب، بسبب القلق المتزايد إزاء الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.