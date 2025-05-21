النائبة شيرين عليش: توجيهات الرئيس بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات تعزز قوة الاقتصاد الوطني

قالت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، هي خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وعلاج أوجه القصور التي أصابته، من خلال توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وفتح الأبواب أمام السوق المصري بما يعزز من التنمية المستدامة والشاملة التي تعكف عليها الدولة من أجل مستقبل أفضل.



وأكدت "عليش"، في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، معنية بتنفيذ رؤية مصر 2030، في إطار أسس بناء ودعم ركائز الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والبناء من خلال فتح الأبواب أمام البرامج التنموية الواعدة والنهضة الاقتصادية الشاملة، والتي تطلب في تنفيذها مجموعة من المحفزات والتسهيلات اللازمة، تبدأ بتهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، والتنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد تحديات وأزمات كبيرة نتيجة الظروف التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وتتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، الأمر الذي يتطلب محفزات اقتصادية وبرامج ومبادرات مكثفة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة تلك التحديات والعوائق والعوامل المؤثرة سلبا عليه وعلى عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت النائبة شيرين عليش، إلى أن واحدة من أبرز مقومات دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية، هي تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وفتح الباب أمام جهود القطاع الخاص بتوفير المزيد من التسهيلات والإجراءات الميسرة؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية بما يدفع النمو الاقتصادي نحو الأفضل.