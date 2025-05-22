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ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، أن زلزال بقوة 6.5 ضرب جزيرة كريت اليونانية، وشعر بيه سكان مصر.

وكان سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات شعروا بـ هزة أرضية منذ قليل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تفيد بشعورهم بهزة أرضية.