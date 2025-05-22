 رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 7:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر


نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 6:48 ص

ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، أن زلزال بقوة 6.5 ضرب جزيرة كريت اليونانية، وشعر بيه سكان مصر.

وكان سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات شعروا بـ هزة أرضية منذ قليل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تفيد بشعورهم بهزة أرضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك