الشرطة المكسيكية: 4 أشخاص شاركوا في اغتيال مسؤولين حكوميين

أعلن قائد شرطة العاصمة المكسيكية يوم الأربعاء أن أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في اغتيال السكرتيرة الشخصية والمستشار المقرب لعمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروجادا، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تستهدف مسؤولين حكوميين في العاصمة خلال السنوات الأخيرة.

وقال بابلو فاسكيز كاماتشو إن المحققين تمكنوا من تحديد موقع دراجة نارية ومركبتين استخدمها المسلح للهروب بعد تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل المسؤولين صباح الثلاثاء أثناء تنقلهما بسيارة على طريق مزدحم.

وأفادت السلطات بأن السكرتيرة الشخصية لبروجادا، خيمينا جوزمان، والمستشار خوسيه مونيوث، قُتلا بالرصاص داخل سيارة جوزمان.

وقالت كبيرة المدعين العامين في مكسيكو سيتي، بيرتا الكالدي لوخان، إن القاتل فر على دراجة نارية كانت مخبأة في مكان قريب، ثم بدل مركبة الهروب مرتين أثناء الفرار إلى ولاية المكسيك المجاورة.

وأشارت إلى أنه تم العثور على ملابس داخل المركبات التي استخدمت للهروب وأنها تخضع الآن للتحليل، لكنها أوضحت أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى دافع محتمل للجريمة.

وأضافت أن جوزمان تعرضت لثماني طلقات نارية، بينما أُصيب مونيوث بأربع طلقات.