الولايات المتحدة تنهي قضية ضد طبيب متهم بتزوير التطعيم ضد كوفيد

أعلنت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، أنها أمرت بإسقاط التهم عن طبيب متهم بإتلاف لقاحات "كوفيد-19" وإصدار شهادات تطعيم مزورة.





ويأتي هذا التوقف المفاجئ للإجراءات بعد أيام قليلة من بدء المحاكمة، ما يشكل أحدث بادرة دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لحركة المشككين في اللقاحات.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت عام 2023 إلى مايكل كيرك مور، جراح التجميل في ولاية يوتا الغربية، وثلاثة آخرين بـ"إدارة مخطط" للاحتيال على الحكومة.

واتهم بإتلاف أو التخلص من لقاحات كوفيد حكومية بقيمة تزيد عن 28 ألف دولار، وتوزيع ما لا يقل عن 1937 بطاقة تسجيل لقاحات مزورة مقابل مبالغ مالية.

واتهم مور أيضا الذي يواجه عقوبة بالسجن لعقود، بإعطاء محلول ملحي للأطفال بناء على طلب آبائهم ليعتقدوا أنهم تلقوا لقاح كوفيد.

وبدأت محاكمة مور هذا الأسبوع في محكمة فدرالية بمدينة سولت ليك.

لكن يوم الثلاثاء، قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إحدى أبرز مؤيدي ترامب من اليمين المتطرف، إنها راسلت بوندي مطالبة بإسقاط التهم الموجهة ضد مور.

وكتبت بوندي على موقع X: "منح الدكتور مور مرضاه خيارًا عندما رفضت الحكومة الفيدرالية ذلك. لم يكن يستحق سنوات السجن التي كان يواجهها. هذا الأمر ينتهي اليوم".

ويأتي قرار بوندي أيضا في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات لاذعة من نشطاء يمينيين بسبب إدارتها للتحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.



وأثارت جائحة "كوفيد-19" انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات قيودا على الحرية.

وعين ترامب، الذي تلقى هو نفسه لقاح "كوفيد-19"، روبرت إف. كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد بدأ هذا الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأمريكية.

وفي نهاية مايو، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد.

وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.