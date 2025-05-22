مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها، وتمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بسوهاج من إنقاذ باقي أفراد الأسرة، وذلك إثر انهيار منزل بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بحدوث انهيار جزئي في أحد المنازل بمركز المنشاة. وعلى الفور، أحال البلاغ إلى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وأدلت التحريات على انهيار سقف وحائط الواجهة الأمامية لمنزل مكوَّن من طابقين، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية والطين، ملك المواطن حسين. أ. م. أ (40 سنة – سائق توك توك)، والمقيم بذات الناحية، ويقطنه مع أسرته المكونة من ثلاثة أفراد، ولم يؤثر الحادث على المنازل المجاورة.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج مالك المنزل وأسرته من تحت الأنقاض، حيث تبين وفاة نجلته، الطفلة خديجة، البالغة من العمر عامين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، واقتصرت التلفيات على انهيار سقف وحائط الواجهة الأمامية للمنزل.

وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق، مرجعًا سبب الانهيار إلى قدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفى وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.