قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 427 لسنة 2024، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.