نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء، و14 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم، إلى 1551 شهيدًا، و5573 إصابة، و842 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و544 شهيدًا، و175 ألفًا و692 إصابة.

ونوهت بوصول جثمان الشهيد إبراهيم أمين حسن أبو غرابة (33 عامًا)، وذلك بعد أسبوعين من اختطافه واستشهاده لدى الجانب الإسرائيلي.

واستشهد مواطنان، بينهما طفلة متأثرة بجراحها، وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعضهم بحالة خطرة، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف المدنيين وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، الأحد، باستشهاد مواطن جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المزرعة شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهدت الطفلة فاطمة هشام البيوك (8 أعوام)، فجر الأحد، متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال في شارع المزرعة شرقي دير البلح، مساء السبت.

وفي أحدث الاعتداءات، أصيب عدد من المواطنين، بعضهم بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الطلاب داخل الجامعة الإسلامية، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف شمالي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية للمخيم.

أما في جنوبي القطاع، فقد شهدت مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال شرقي المدينة وجنوبها، إلى جانب سقوط قذيفتي مدفعية وسط المدينة، وقذيفة أخرى في محيط دوار السنية.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه الساحل، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الشمالية، وألقت طائرات مسيّرة صناديق متفجرة شرقي المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف في محيط نادي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تطال مناطق متفرقة من القطاع.