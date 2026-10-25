وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ونظيره التركي هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التصعيد، وتعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق سلامًا مستدامًا في المنطقة.