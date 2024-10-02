هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام أستون فيلا بدوري الأبطال

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أعلن فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل الفريق البافاري لمواجهة أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2).

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز 11 برصيد 3 نقاط أيضا، بعد الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه على يونج بويز بثلاثية نظيفة.

وشهد تشكيل بايرن ميونخ تواجد هاري كين في لقاء اليوم بعد الشكوك التي حامت حول تواجده بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة باير ليفركوزن الأخيرة في البوندسليجا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو- كيم- كيميتش- ديفيز.

خط الوسط: لايمر- بافلوفيتش- جنابري- أوليسيه.

خط الهجوم: كومان- كين.

بينما جاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: دييجو كارلوس- كونسا- باو توريس- دين.

خط الوسط: تيليمانس- فيلوجين- أونانا- رامسي.

خط الهجوم: روجرز- واتكينز.