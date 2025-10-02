روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم الخميس، أن روسيا وأوكرانيا قامتا بعملية جديدة لتبادل أسرى الحرب، حيث سلم كل طرف أكثر من 185 جنديا للطرف الآخر.

وتم السماح لعشرين مدنيا بالعودة إلى كل من الجانبين.

ووفقا لزيلينسكي، كان قد تم نشر الجنود الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا ومصنع أزوفستال للصلب الذي استمر الصراع للسيطرة عليه لأمد طويل، فضلا عن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. وظل أغلبهم في الأسر منذ 2022.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن عملية التبادل أجريت على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.