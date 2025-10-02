الأهلي يخسر من ماجديبورج ويفقد فرصة التتويج بالبرونزية في بطولة العالم لليد

تلقى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هزيمة مساء اليوم الخميس من فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 32-23، ليخسر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليد المقامة في مصر.
وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول ضد ماجديبورج الألماني متأخرا بنتيجة 19-11، قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 23-32 ليكتفي بالتواجد في المركز الرابع بالبطولة العالمية.
الأهلي كان قد خسر نصف النهائي أمام برشلونة بنتيجة 26-21 ليشارك في مباراة البرونزية، بينما يلتقي الفريق الكتالوني مع فيزبريم المجري في الثامنة مساءً لتحديد بطل المسابقة.
وكان الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي رغم خسارته من فيزبريم 31-22، حيث صعد كأفضل وصيف عقب اكتساحه سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.