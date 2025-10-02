الأهلي يخسر من ماجديبورج ويفقد فرصة التتويج بالبرونزية في بطولة العالم لليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي هزيمة مساء اليوم الخميس من فريق ماجديبورج الألماني بنتيجة 32-23، ليخسر فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليد المقامة في مصر.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول ضد ماجديبورج الألماني متأخرا بنتيجة 19-11، قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 23-32 ليكتفي بالتواجد في المركز الرابع بالبطولة العالمية.

الأهلي كان قد خسر نصف النهائي أمام برشلونة بنتيجة 26-21 ليشارك في مباراة البرونزية، بينما يلتقي الفريق الكتالوني مع فيزبريم المجري في الثامنة مساءً لتحديد بطل المسابقة.

وكان الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي رغم خسارته من فيزبريم 31-22، حيث صعد كأفضل وصيف عقب اكتساحه سيدني الأسترالي بنتيجة 41-14.