فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فحص 564 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وذلك منذ إطلاق المبادرة منذ أول سبتمبر الماضي.

وأشار مرعي، إلى تخصيص 8 وحدات صحية لإجراء الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى 28 يوما، مؤكدا إدراج خانة الفحص السمعي بشهادة الميلاد الجديدة، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات؛ ليتم إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن كل ما يخص حالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تحويل 8 أطفال لإعادة تقييم حالتهم، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في الوحدة الصحية وإذا ثبت أن الطفل غير طبيعي يتم تحويله إلى مستشفى الغردقة العام حيث إنها مستشفى الإحالة بالمحافظة.