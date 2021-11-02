فرنسا: إيواء المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من مخيماتهم خارج كاليه بشكل منهجي

قال مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج "أوفي"، ديدييه ليشي، إن المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من مخيماتهم المؤقتة في مدينة "كاليه" الفرنسية سيتم إيواؤهم "بشكل منهجي" إذا رغبوا في ذلك ولكن خارج المدينة.

وأوضح ليشي، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم الثلاثاء، أن "أوفي" ستقدم بشكل منهجي الإقامة والتي ستكون أساسا في إقليم "با دو كاليه" بشمال فرنسا ولكن ليس في كاليه، حيث تخشى الحكومة الفرنسية عودة ظهور "الغابة" التي تم تفكيكها قبل خمس سنوات، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع من الإضراب عن الطعام بدأه ثلاثة نشطاء للمطالبة بإنهاء تفكيك مخيم اللاجئين خلال فصل الشتاء.

وكان القس "فيليب ديميستير" (72 عاما) قسيس جمعية "سوكور كاثوليك" شارك منذ 18 يوما مع ناشطين اثنين هما "أناييس فوجل" و"لودوفيك هولبين"، في إضراب عن الطعام للمطالبة بإنهاء تفكيك مخيمات المهاجرين خلال فترة الشتاء وتنديدا بالظروف التي يرزح تحتها المهاجرون المقيمون في مخيمات غير مهيأة، تفككها الشرطة الفرنسية يوميا، وتصادر في أثناء ذلك حاجاتهم الشخصية.

يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية أرسلت المدير العام لمكتب الهجرة والاندماج الفرنسي "ديدييه ليتشي" لمحاورة الناشطين والتوصل إلى حل ينهي الإضراب عن الطعام.

وبعد نقاشات استمرت ليومين مع المضربين الثلاثة وجمعيات عدة، لم تتوصل الأطراف إلى حلول مرضية.

يشار إلى أنه منذ نحو 20 عاما، تعد "كاليه" منطلق المهاجرين إلى سواحل المملكة المتحدة عبر بحر المانش حيث حولت السلطات الفرنسية والبريطانية ولا تزال تحاول ردع المهاجرين بوسائل شتى إلا أنهم لا يزالون يتدفقون إلى "كاليه" لهذا الغرض، وفي أكتوبر عام 2016، فككت السلطات الفرنسية أكبر مخيم في فرنسا "الغابة" حيث عاش أكثر من 7000 مهاجر.